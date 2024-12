La primera gran bomba que quiere dar Chivas de Guadalajara en el mercado de fichajes de invierno es la compra de Orbelín Pineda. El centrocampista fue titular en el partido de AEK Atenas que se llevó a cabo el día de hoy. El cuadro dirigido por Matías Almeyda venció 0-1 a Lamia y alcanzó en puntos al líder Olympiakos, aunque los de José Luis Mendilibar tienen un partido jugado menos.

El ex director técnico del Rebaño Sagrado sustituyó a Pineda en el minuto 85. El partido se dio en medio de la novela que lo tiene al Maguito como principal figura, ya que Chivas lo quiere repatriar. Para lograr la vuelta del centrocampista de 28 años, la directiva rojiblanca debe hacer una buena oferta, ya que en el equipo griego es un jugador importante.

A pesar de que Pineda es la principal opción principal, en Chivas son conscientes de que no es una negociación sencilla, por lo que ahora mismo están pensando en una alternativa. No obstante, los encargados de llevar a cargo el acuerdo del lado rojiblanco no darán el brazo a torcer.

El plan B de Chivas por si no se da lo de Orbelín Pineda

Con la certeza de que nunca es fácil sacar a un jugador titular e importante en un equipo de Europa, Chivas está analizando qué otro centrocampista puede incorporar si se cae la operación por Orbelín Pineda. En esta oportunidad se trata de un futbolista que milita en la Liga MX.

Sebastián Córdova sería el Plan B por si no llega a buen puerto la negociación de Pineda. Conforme a lo que reveló el periodista Jesús Hernández, el jugador de Tigres aparece en la carpeta de la directiva del Rebaño Sagrado. Córdova tiene 27 años y surgió en Alebrijes de Oaxaca.

Sebastián Córdova está en Tigres desde el año 2022. (Imago)

Además, el nacido en Aguascalientes jugó en Necaxa y América. Al igual que Orbelín Pineda, se trata de un futbolista que vistió la camiseta de la Selección Mexicana, aunque lo del Maguito fue mucho más importante. El último partido jugado por Córdova con el Tri se dio en 2023.