El regreso de Orbelín Pineda a Chivas ha sido uno de los temas más comentados en las últimas semanas. Todo indica que el fichaje está prácticamente cerrado a cambio de una cifra de 13 millones de dólares, aunque recién podría anunciarse el próximo 2 de enero, cuando reabra el mercado europeo.

Orbelín ha tenido un rol protagónico en el AEK Atenas, pero ahora podría regresar a la Liga MX para convertirse en uno de los mejores pagos en la Liga MX. Pero al parecer, desde Grecia hay quienes se resignan a dejar ir al Maguito, pues se trata de un jugador importante para el exentrenador rojiblanco, Matías Almeyda.

El portal Monobala desmintió recientemente estos rumores. “Actualmente no hay interés de Chivas ni de ningún otro equipo”, afirmaron mientras otros medios se sumaron a decir que no había nada resuelto. Al mismo tiempo, varios usuarios también señalaron los constantes rumores originados desde México y vinculados a Pineda o Matías Almeyda en distintos momentos.

Debido a estas versiones que surgieron desde Grecia, hubo aficionados rojiblancos que se asustaron al pensar que Orbelín Pineda finalmente no sería refuerzo para el Clausura 2025. Aunque el Maguito SÍ volvería a vestirse de rojiblanco.

¿Por qué en Grecia niegan el fichaje de Orbelín Pineda?

En su canal de YouTube, el periodista César Huerta explicó. “¿Por qué se dice esto? Porque ahora mismo las conversaciones han sido eso, conversaciones (…) No hay una oferta en papel por parte del Guadalajara que le diga al AEK esta es mi propuesta económica. Y en estas pláticas el Guadalajara, habiéndole dicho ya tengo el acuerdo con Orbelín, según lo que me han platicado la conversación va en ver si pueden bajarle un poquito el precio. ¿Cuanto? Un millón o dos menos, todo suma”.

Aún así, la misma fuente señala que el fichaje de Orbelín Pineda por Chivas no corre riesgo: “Pero hay que estar tranquilos, esto es lo mas normal del mundo. Si Chivas va y le dice aquí están los 13, corre el riesgo de que le pidan un poco más. No es tan de preocuparse porque me han comentado que si el AEK te dice ’13 o nada’, no hay problema. El Guadalajara naturalmente va a decirle un poco menos, pero en caso de que no, está dispuesto a poner el dinero”, concluyó.