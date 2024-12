Chivas Femenil ya piensa en el Clausura 2025 de la Liga MX luego de haber confirmado la llegada de Antonio Contreras al banquillo rojiblanco. Por otro lado, en el día de hoy el Rebaño Sagrado confirmó la salida de Rubí Soto, Victoria Acevedo y Cynthia Rodríguez. ¿Habrá más salidas?

El fracaso en el Apertura 2024 no solo hizo rodar la cabeza de Joaquín Moreno, si no que también pudo haber caído Nelly Simón. Aunque nadie lo confirme, debe haber habido una reunión por la falta de resultado y las consecuencias no solo fueron la salida de Quino sino que también de jugadoras.

En la tarde de hoy Chivas Femenil hizo oficial no solo la salida de Rubí Soto, quien se sabía que tenía las maletas preparadas, sino que también de Victoria Acevedo y Cynthia Rodríguez. En redes sociales despidieron a las tres jugadoras.

“Le agradecemos a Rubí, ‘Vicky’ y Cynthia toda la entrega, compromiso y cariño que mostraron siempre por Chivas Femenil, y les deseamos éxito en su siguiente etapa profesional”, expresaron en la página oficial del Rebaño Sagrado. Cabe mencionar que al inicio del comunicado definen que sus salidas se deben a la nueva reestructuración que lleva adelante el Guadalajara.

De momento no se confirmó cuáles serán los destinos de las ahora tres exjugadoras de Chivas Femenil. Se sabía que Rubí Soto tiene todo preparado para ser nueva jugadora de León.