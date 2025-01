El jugador que ha sido vinculado últimamente a Chivas de Guadalajara es Efraín Álvarez. El mediocampista integra la plantilla de Tijuana, donde es habitual titular. Además, la información de que el Rebaño Sagrado lo estaba buscando tomó más fuerza cuando se conoció que Luka Romero va a jugar en Cruz Azul.

No obstante, no es la primera vez que Álvarez es vinculado a la escuadra tapatía. Antes de sumarse a los Xolos, el futbolista que ahora tiene 22 años jugó en uno de los equipos de su ciudad natal: Los Ángeles. El californiano, descendiente de mexicanos, debutó en el profesionalismo con los colores de LA Galaxy.

En el año 2022 los angelinos y Chivas se enfrentaron por la Leagues Cup. En aquel entonces Javier Hernández jugaba para los estadounidenses. Fue allí cuando Efraín Álvarez confesó que su padre es aficionado del Rebaño. “Enfrentar a Chivas es como decir un sueño, mi papá es de Chivas. Es algo bonito jugar contra ellos”, comentó.

“Será algo bonito, Chicharito jugando contra Chivas, algo muy bonito”, dijo el mediocampista en aquel entonces, en diálogo con TUDN. Tiempo después, ambos equipos volvieron a cruzarse y Álvarez fue consultado sobre si jugaría en Chivas.

La respuesta de Efraín Álvarez sobre si jugaría en Chivas

En zona mixta, Efraín Álvarez fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Chivas, ya que corría un rumor que lo vinculaba al Rebaño. “Ahorita estoy con el Galaxy, contento. No sé si están hablando algo entre ellos (los clubes). Si me tengo que ir allá, más de contento. Si me quedo aquí, lo mejor. Me gustaría probar la Liga MX, claro que me gustaría“, respondió.

Efraín Álvarez destacó la afición de Chivas

En aquel momento, Álvarez también elogió a los fanáticos de Chivas. “Mis amigos y mi familia vinieron al estadio y es algo bonito. Es un sueño para mí jugar y entrenar en este estadio. Sin palabras. Cuando llegaron todos los fanáticos dije ‘wow‘”, afirmó. Luego, también comentó que se llevaba una camiseta de Chivas de su “amigo (Luis) Olivas”.