Chivas de Guadalajara sufrió una nueva frustración en el mercado de pases con la negativa de Luka Romero. Sin embargo, el desagrado no solo fue porque el jugador no haya querido jugar en el Rebaño Sagrado, sino que además terminó siendo refuerzo de Cruz Azul.

El periodista Fernando Esquivel reveló que el futbolista de 20 años estaba de acuerdo con la propuesta salarial que le hicieron desde Guadalajara, pero hubo un factor que no lo convencía. El proyecto deportivo de Chivas parece que no encajó con lo que busca Romero.

En cambio, la Máquina Cementera, evidentemente, colmó las expectativas del jugador tanto en lo económico como en lo deportivo. Ahora, el nacido en Victoria de Durango tendrá su primera experiencia fuera de Europa, ya que hasta el momento había jugado en la Serie A y en La Liga de España.

Las estadísticas de Luka Romero en Europa

Lo más destacado del mexicano-argentino, hasta ahora, ha sido conseguir el hito de ser el jugador más joven en la historia en debutar en la primera división del futbol español. Aquel récord lo logró con solo 15 años y 219 días. No obstante, sus estadísticas en los equipos que jugó no son las más destacadas.

Encuesta ¿Crees que Luka Romero era un jugador para Chivas? ¿Crees que Luka Romero era un jugador para Chivas? Sí, lo necesitábamos No, mejor que haya ido a Cruz Azul YA VOTARON 2 PERSONAS

Además de no haberlo seducido el proyecto deportivo de Chivas a Luka Romero, algo que hizo el club tapatío hizo que Milan decidiera no negociarlo con los rojiblancos. No obstante, ahora los números del zurdo entregan algo de consuelo al chiverío.

Conforme a las estadísticas que publicó Récord, Luka Romero llega a Cruz Azul luego de convertir 5 goles en 51 partidos. En Alavés, su último equipo, no marcó tantos ni entregó asistencias. En Almería se dio su mejor faena goleadora, ya que cosechó 3 tantos en 13 encuentros. En Lazio festejó en una ocasión en sus 21 partidos y en Mallorca también anotó en una ocasión, pero en 9 juegos.