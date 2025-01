En las últimas horas Chivas comenzó a dar de qué hablar en todo las redes sociales debido a que definió el futuro de Ricardo Marín. En medio de esta noticia se destapa que el Rebaño Sagrado recibió una oferta para vender a Mateo Chávez a AZ. ¿Lo dejan salir en este mercado de fichajes?

El Guadalajara es uno de los equipos que se caracteriza por siempre dar de qué hablar en sus fuerzas básicas. Especialmente porque produce muchos futbolistas que no solo terminan trascendiendo en el equipo rojiblanco, sino que además se llevan varios focos en otros equipos de la Liga MX.

En la última semana volvió Chivas volvió a ser noticia por su gran talento en fuerzas básicas debido a que Jesús Bernal destapó que seguían de cerca a Mateo Chávez desde Países Bajos. Horas más tardes diferentes periodistas confirmaron este reporte, pero Ivan el Pollo Elizondo detalló que AZ Alkmaar estaba muy interesado en el lateral izquierdo.

Mateo Chávez es buscado desde Europa. (Foto: X/ JESÜS BERNAL)

La historia para el defensor rojiblanco no se terminó debido a que el Rebaño Sagrado no solo recibió una oferta del equipo de la Eredivisie, sino que también tomó un postura al respecto. “Mateo Chávez: Chivas no lo dejará salir por ahora. Solo están él y Castillo como laterales. La oferta del AZ es muy baja”, cerró Jesús Bernal en X.

No hay que olvidarse que Chivas tiene doble competencia en este inicio de año debido a que disputará la Concachampions. A su vez, no hay que perder que en marzo habrá fecha FIFA, por lo que varios jugadores del Rebaño Sagrado serán convocados y las lesiones pueden llegar a aparecer.