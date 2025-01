Chivas se prepara para volver a tener acción en la Liga MX cuando enfrente a León por la jornada cuatro del Clausura 2025. En medio del inicio del campeonato dan a conocer que la directiva tendría definido el futuro de Isaác Brizuela en el equipo.

El conjunto rojiblanco se destacó en las últimas semanas por llevar adelante una ardua limpia de su plantilla. Antonio Briseño, Carlos Cisneros, Pável Pérez, Santiago Ormeño y Jesús Sánchez no están más en el equipo, lo que alegró a los chivahermanos.

Uno de los jugadores que se perfilaba a salir del equipo y su suerte habría cambiado es Isaác Brizuela. Según lo informado por Jesús Bernal todo indica que el Cone se quedará en el Rebaño Sagrado por dos importantes motivos relacionados a las lesiones y fichajes en el mercado de pases.

Chivas mantendría en el equipo al Cone Brizuela. (Foto: IMAGO7)

“Dada la circunstancias de lo que ha ocurrido con Chivas con lesiones y que no han podido cerrar más refuerzo el día de ayer estuvo en la convocatoria del Rebaño Sagrado e incluso hasta calentando hasta ahí para poder haber ingresado por José Castillo. Se quedó con las ganas de jugar y al menos ya lo han reincorporado al equipo”, expresó el periodista de ESPN el domingo. A su vez, señaló que al Cone le habían dicho que no entraba en los planes y que no formaba parte de los entrenamientos.

Muy diferente es la situación de Daniel Ríos quien se encuentra aún en Chivas, pero no salió del Rebaño Sagrado a pesar de no entrar en la consideración de Óscar García Junyent. Distinto es lo que vive hoy Ricardo Marín, quien será nuevo jugador de Puebla por el 2025.