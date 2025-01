Chivas está muy al pendiente de lo que sucede en el mercado de pases, mientras se prepara para enfrentar a Necaxa por el Clausura 2025. Uno de los jugadores que busca el Guadalajara en este mercado de pases es Efraín Álvarez quien no jugará en Tijuana vs. América. ¿Es por su posible llegada al Rebaño Sagrado?

Esta jornada es particular para la Liga MX debido a que varios equipos no podrán contar con todos sus jugadores ya que la Selección Mexicana se encuentra de gira por Sudamérica. El extremo de Xolos es uno de los convocados por el Vasco Aguirre, por lo que no podrá ver acción en la noche de hoy contra las Águilas.

A pesar de esta situación, diferentes reportes indican que Chivas y Tijuana avanzan de la mejor manera para poder llevar las negociaciones a buen puerto. Según lo informado por Chema Garrido el Rebaño Sagrado habría ofertado siete millones de dólares por un Efraín Álvarez que está dispuesto a ser jugador del Guadalajara. Cabe destacar que de momento no está confirmada su llegada.

Efraín Álvarez es buscado por Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Tala Rangel y José Castillo titulares en la Selección Mexicana?

Como decíamos, en la Selección Mexicana se encuentra convocado Efraín Álvarez. Junto al jugador de Tijuana fueron convocados Raúl Rangel y José Castillo para enfrentar a Internacional de Brasil y River Plate de Argentino. Para el duelo de esta noche los dos elementos rojiblancos serán titulares junto al futbolista de Xolos, según lo informado por David Medrano en X.

Rangel y Castillo titulares en México vs. Internacional. (Foto: X / David Medrano)

Luis Romo convocado para Chivas vs. Necaxa

La actualidad para los recientes refuerzos de Chivas es muy distinta debido a que Alan Mozo no viajará a enfrentar a Necaxa. Miguel Tapias se suma a los convocados para chocar contra los Rayos y todo indica que Luis Romo iniciará en la alineación titular mañana por la noche en el Estadio Victoria de Aguascalientes.