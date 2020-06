Aris Hernández dolido por la forma en la que salió de Chivas

Edwin Hernández era uno de los pilares de las Chivas de Guadalajara de Matías Almeyda con un nivel muy alto y a pesar entre entre sus logros resaltan un campeonato de Liga MX, dos Copa MX, una Supercopa MX y una Liga de Campeones de CONCACAF, la posterior llegada de José Cardozo lo borró del equipo.

Aris perdió protagonismo de un día a otro y nunca le comunicaron el porque, para posteriormente haberlo enviado cedido al Pachuca sin siquiera preguntarle si estaba de acuerdo con la transacción, cosa que lo sigue perturbando.

"Obviamente hay muchos intereses de por medio, cada cuerpo técnico cuando llega tiene pensamientos diferentes, cuenta con otras personas y cuando uno no entra en planes lo más fácil es hacerlos a un lado, creo que nosotros habíamos dejado una huella importante en el equipo para poder mantenerse cuando menos 1 año más, ahí te confieso que para mí también fue desconcertante por qué a mí sólo llegaron y me dijeron que me prestaron a Pachuca sin pedirme mi opinión de nada", declaró Hernández.

En una entrevista para ESPN confirmó que ni José Cardozo, ni alguien de su cuerpo técnico le dejó saber de alguna inconformidad con su juego por lo que la decisión de cederlo a los Tuzos lo tomó por sorpresa.

"Nunca tuvimos una plática tan profunda para aclarar las cosas, recuerdo que por ahí de la penúltima fecha ya no me puso a jugar cuando estuve jugando con él todo el torneo, así nada más me hizo un lado", continuó.