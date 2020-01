Chivas Sub-15 será el único equipo no sudamericano en la Austral Cup

La Austral Cup es un torneo juvenil que se desarrolla hace 31 años en Chile y que es organizado por la Escuela de Fútbol de la Universidad Austral de Chile. Antiguamente conocido como El Mundialito Valdivia, esta vez el campeonato cambió de nombre para recibir del 18 al 26 de enero a 21 equipos sudamericanos y uno centroamericano: El Rebaño Sagrado.

De esta manera, Chivas representará a México en el certamen que contará con seis grupos que clasificarán a dos equipos cada uno para enfrentarse en los Octavos de Final. El club de Guadalajara estará en el Grupo B junto con Ucodeval y Everton, ambos chilenos. La sede donde jugará la primera fase es Valdivia, a unos 850 km de Santiago. Corral, Fresia y La Unión también albergarán el torneo.

El Estadio Parque #Municipal de #Valdivia, cuenta con capacidad para recibir aproximadamente a 5.000 personas, sin embargo, cuando @depvaldivia militó en primera división, el recinto llegó a albergar a más de 8.000 espectadores. #AustralCup #Chile pic.twitter.com/LntTAQoyDt — Austral Cup (@Austral_Cup) October 12, 2019

Es la segunda vez que Chivas compite en la Austral Cup: en 2019 cayó en semifinales ante Nacional de Montevideo en los penales.

El torneo ha servido de preparación para figuras mundiales como el caso de Claudio Bravo.

Antes de viajar a tierras sudamericanas, el entrenador del equipo Alberto Ascencio habló con el sitio oficial y se refirió a los objetivos del viaje: "Los muchachos son conscientes de que enfrentaremos a rivales de garra y mucha fuerza, con características diferentes al futbol mexicano, nosotros tenemos más cualidades técnicas y eso será una experiencia muy importante para los chicos porque los ayudará a crecer. Representar a Chivas y a México es un orgullo muy grande y todos queremos que se reconozca el trabajo de la institución y por eso hay que poner el nombre del club en alto, iremos con la expectativa de ser Campeones”.

El Fixture del Rebaño:



Jornada 1 - Ucodeval vs Guadalajara - 18 de enero

Jornada 2 - Everton vs Guadalajara - 20 de enero

Jornada 3 - O’Higgins vs Guadalajara - 21 de enero

La lista completo de los clubes participantes:

Escuela de Fútbol UACh (Chile)

Refugio (Argentina)

Universidad de Concepción (Chile)

Selección de Linares (Chile)

Academia Los Ríos (Chile)

Club Deportivo O’Higgins (Chile)

Club Deportivo Huachipato (Chile)

Ucodeval (Chile)

Chivas de Guadalajara (México)

Everton de Viña del Mar (Chile)

Comisión de Actividades Infantiles C.A.I. (Argentina)

Universidad de Chile (Chile)

Selección de Lampa (Chile)

Selección de Corral (Chile)

Alianza Lima (Perú)

Deportes Temuco (Chile)

Universidad Católica (Chile)

Selección de La Unión (Chile)

Peñarol (Uruguay)

Unión Española (Chile)

Británico de Temuco (Chile)

Selección de Fresia (Chile)