Tapatío vs. Morelia: ¿cuándo, a qué hora y en qué canal ver EN DIRECTO el duelo por Liga de Expansión MX?

Este jueves 19 de agosto viviremos un nuevo partido del Deportivo Tapatío en la Liga de Expansión MX. El equipo Rojiblanco disputará la Jornada 4 del Torneo Grita México Apertura 2021 ante el Club Atlético Morelia en condición de local. El duelo comenzará a las 17:00hs del centro de México y se desarrollará en el Estadio Akron. A continuación, todos los detalles a tener en cuenta.

El equipo que dirige tácticamente Edgar Mejía comenzó el campeonato de la peor manera posible. Igualó 0-0 ante Cimarrones, cayó 1-2 frente a Pumas Tabasco y perdió 2-0 con Raya2. De esta manera, acumula 1 punto en 3 encuentros disputados y es el colista en la tabla de posiciones. Tiene la obligación de recuperarse de este momento y qué mejor que hacerlo de local ante el club de José Luis Higuera.

El Morelia, por su parte, vive un presente bastante irregular. Acumula 1 triunfo (2-1 vs. Celaya), 1 empate (2-2 vs. Mineros) y 1 caída (3-1 vs. Dorados) hasta el momento. Convirtió 5 goles y recibió 6, lo que nos da la pauta de que en cada duelo hay varias anotaciones. Es un equipo que ataca bien y con mucha gente, pero que también tiene ciertos problemas para retroceder.

Tapatío vs. Morelia: ¿cuándo y a qué hora juegan por Liga de Expansión MX 2021?

Tapatío vs. Morelia se enfrentarán este jueves 19 de agosto. El duelo entre ambas escuadras está pactado a las 17:00 horas (México) y tendrá lugar en el Estadio Akron. Corresponde a la Jornada 4 del Torneo Grita México Apertura 2021.

Tapatío vs Morelia Argentina: 19/08 19:00 horas Chile: 19/08 18:00 horas Colombia: 19/08 17:00 horas Peru: 19/08 17:00 horas Mexico: 19/08 17:00 horas Estados Unidos: 19/08 15:00 horas PT / 19/08 18:00 horas ET

Tapatío vs. Morelia ¿dónde y cómo ver EN DIRECTO el partido?

El duelo entre Tapatío y Morelia en el Estadio Akron, será transmitido EN DIRECTO para México por TUDN y Blim TV. Todos los detalles del partido lo tendrás en la página web y redes sociales de Rebaño Pasión.

Estados Unidos: TUDN.

España: Footters.

¡A LUCHAR EN CASA! ��



�� @C_A_Morelia

�� Jueves 19 de agosto

⏰ 5 PM pic.twitter.com/fVAZyV4n4l — Tapatío (@TapatioCD) August 18, 2021

¿Cómo están en la tabla de posiciones?

POS EQUIPO PJ PTS 1 PUMAS TABASCO PUMAS TABASCO 3 9 2 CELAYA CELAYA 4 8 3 CIMARRONES DE SONORA CIMARRONES 3 8 4 TAMPICO MADERO TAMPICO 3 7 5 CORRECAMINOS UAT CORRECAMINOS 3 7 6 ATLANTE ATLANTE 3 6 7 DORADOS DORADOS 3 5 8 RAYA2 RAYA2 4 4 9 CANCÚN CANCÚN 2 4 10 MINEROS DE ZACATECAS MINEROS 4 4 11 MORELIA MORELIA 3 4 12 VENADOS VENADOS 4 4 13 TEPATITLÁN TEPA 2 3 14 ALEBRIJES DE OAXACA ALEBRIJES 3 2 15 TLAXCALA TLAXCALA 4 2 16 UNIVERSIDAD GUADALAJARA LEONES 3 1 17 TAPATÍO TAPATÍO 3 1