El día que Matías Almeyda rechazó oferta del Real Madrid de España.

Matías Almeyda ha sido uno de los entrenadores más recordados en su paso por las Chivas de Guadalajara, producto de los resultados obtenidos que tuvo en su paso por la institución rojiblanca.

No obstante, el argentino tuvo la oportunidad de poder llegar en su época como jugador, a uno de los clubes más importantes del continente europeo, como lo es el Real Madrid de España.

Así fue como lo aclaró el mismo Almeyda en una entrevista con Superfutbol, que rechazó una oferta del cuadro merengue.

“Estaba (Alfredo) Davicce de presidente y en ese momento, cuando me estaban buscando, todos los días subían la oferta por mí. Había aparecido el Real Madrid y otros equipos, pero yo le había dado mi palabra al Sevilla. Un día el presidente me llamó y me dijo que tenía que definir, porque los dos pagaban lo mismo”.

Pero eso no fue todo, ya que aclaró como se dio el momento. “Yo le dije que iba al Sevilla porque le había dado mi palabra. Me dijo ‘¿Usted está seguro de lo que está haciendo?’ y le dije que sí y me fui al Sevilla. Fui un visionario bárbaro: Real Madrid fue campeón y Sevilla descendió”, finalizó.