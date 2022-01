Corría el minuto 63' de la segunda parte cuando Rogério de Oliveira marcó el gol de su vida. Un centro desde la derecha que controló con el muslo derecho de espaldas al arco justo en la línea que da inicio al área, y con un defensor 'respirándole en la nuca', el carioca no encontró mejor solución que intentar una chilena.

Para sorpresa de las más de 12 mil almas que se hicieron presentes en Ciudad Universitaria, para jugadores -compañeros y rivales-, y para el resto de miles que veían desde sus casas, el balón que impactó Rogério se incrustó en el arco y dejaba para el recuerdo uno de los goles más bonitos en la historia del futbol mexicano.

A tanto llegó la repercusión del tanto que la página Bleacher Report, especialista en videos de deportes, especialmente de baloncesto y futbol americano, publicó en sus redes sociales la 'joya' del delantero de Pumas. "The audacity to try this and pull it off", es el título que utilizaron para definir el video del gol.





La frase se podría traducir en algo como "La audacia de intentar esto y conseguirlo" en una publicación que cuenta con más de 8 mil 'likes', más de 1 mil 'retuits' y cientos de comentarios de usuarios a lo largo y ancho de todo el globo en la red social del 'pajarito'.

Bleacher Report es una de las cuentas deportivas con más seguidores en el mundo de las redes sociales. En Twitter cuenta con 3,9 millones de seguidores; mientras que Instagram suma otros 17,6 millones; lo que habla de la repercusión que ha tenido el gol del artillero de Pumas apenas en la jornada 1 del Clausura 2022.