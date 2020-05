Estuvieron a escasos detalles de llegar: el once de ensueño de jugadores que casi llegan a Chivas

Aunque siempre se caracterizó por forjar en las Fuerzas Básicas a jugadores capaces de explayarse en el futbol mexicano y convertirse en futuros defensores de la playera de la Selección de México, Chivas también ha visto la necesidad en más de una oportunidad de nutrir su primer equipo con deportistas destacados de otras instituciones.

Teniendo en cuenta que no todos los profesionales más importantes portaban en su momento los colores del club, Chivas lógicamente, posicionó su atenta mirada en los servicios de varios jugadores con el fin de nutrir su plantilla con nombres de grueso calibre y relevancia.

Erick Gutiérrez, uno de los últimos jugadores que ingresó en el radar de Chivas (Foto: Getty)

Aunque siempre se mostró predispuesto a negociar y hacer todo lo posible para saciar las necesidades del equipo y los directores técnicos que fueron pasando con el correr del tiempo, lo cierto es que el Rebaño Sagrado cuenta con varios nombres en el registro de su carpeta de futbolistas que nunca logró incorporar.

���� ¿Qué jugadores de la #CanteraRojiblanca se han coronado como máximos anotadores de sus categorías? ⚽️⬇️ https://t.co/kays0HJeiy — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) May 23, 2020

A raíz de ello, sin distinguir una fecha o época en particular, el sitio web 90 Min diagramó un once de ensueño formado en base a distintos jugadores que estuvieron a escasos detalles de pasar a portar la playera de Chivas. Recordando, la situación particular de cada uno de ellos, el portal de noticias eligió a José de Jesús Corona, Jorge Torres Nilo, Héctor Moreno, César Montes, Paul Aguilar, Andrés Guardado, Erick Gutiérrez, Luis Montes, Elías Hernández, Luis Hernández y Carlos Vela.

Por otra parte, mirando hacia el banco de suplentes y rememorando la época en la que Luis Fernando Tena no había comenzado de buena manera su era al mando de la institución, el sitio mencionó a Diego Alonso como una alternativa que no pudo ser para tomar el control del primer equipo.