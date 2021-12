El conjunto rojiblanco quiere hacer una 'limpia' de aquellos futbolistas con los que no cuenta Michel Leaño.

Chivas de Guadalajara y Sebastián Córdova han llegado a un acuerdo para que el '10' del América se vista de rojiblanco la próxima campaña. No obstante, Uriel Antuna también forma parte de la negociación y aún no ha acordado el tema salarial con los americanistas en el trueque que llevarán a cabo los máximos rivales del futbol mexicano.

En época post-pandemia y con unas economías que se siguen recuperando del golpe que supuse el parate de la competición por un torneo, la fórmula del trueque está ganando adeptos y podría tener un implosión en el venidero mercado de transferencias de cara al Clausura 2022 de la Liga MX.

Desde Chivas no ven con malos ojos optar por esta opción para poder desprenderse de elementos con los que no cuenta Michel Leaño para el próximo semestre. Además, este modo de negociación no reportaría ningún gasto para la institución y se harían con algún futbolista que genere interés en el Rebaño.

De acuerdo a información que publica la columna San Cadilla, del diario Reforma, Chivas pensaría en usar un trueque con Fernando Beltrán y Cristian Calderón como protagonistas, sin embargo, aún no tendrían decidido por cuáles elementos cambiarlos ni a qué equipos acercarse para negociar.

"Así, al vetusto estilo del trueque, el Rebaño está buscando darle una renovada al plantel. Falta ver qué pueden conseguir a cambio de Fernando Beltrán como de "Chicote" Calderón.", se puede leer en parte de la información que publicó San Candilla este miércoles 1 de diciembre.