Chivas y América siguen acaparando todas las portadas de la prensa por el trueque entre ambas instituciones que involucra a Uriel Antuna y Sebastián Córdova. El arreglo parece hecho entre los rojiblancos y el '10' de Las Águilas, al igual que lo del 'Brujo' con los de Coapa, sin embargo, un detalle ha hecho que los clubes hayan dado la voz de 'stop' en las últimas horas.

De acuerdo a información de la columna El Francotirador, del diario Récord, las dos instituciones están viendo de reojo el desarrollo de las negociaciones a raíz del revuelo que se armó en las redes sociales. #AntunaFirmaYa y #AntunaNoFirmes, fueron dos tendencias de Twitter el pasado fin de semana y han puesto en 'jaque' la operación.

"Vaya despapaye que ya se armó con el ‘intercambio prohibido’ entre América y Chivas por Antuna y Córdova. Y te voy adelantar algo que le dará mucho gusto a millones de aficionados en este país: todo está a nada de caerse y quedar en una mera anécdota.", se explica en los primeros compases de la nota informativa.

La información continúa dando detalles del porqué se caería todo a última hora: "Me cuenta una de mis orejas: “en las redes se hizo tanto ruido, que hoy ya no sabemos si se hará”. Así como lo lees. Resulta que hubo tanto comentario en contra, con etiquetas como el #AntunaNoFirmes, fue tal el volumen desde ambas aficiones que se oponían al intercambio, que ahora están analizando si no será un peor error cerrar el trato.".

Y es que la afición de los rojiblancos fueron los primeros en posicionar el #AntunaFirmaYa después de que se filtrara que el Brujo seguía reacio a dar el 'Ok' a los americanistas; mientras que los fanáticos azulcremas insistían al futbolista de Chivas que no estampara su firma con el #AntunaNoFirmes, dos tendencias que han llegado a oídos de las oficinas de ambos equipos y que darían marcha atrás al trueque en esta venta de transferencias.