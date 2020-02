Francotirador: Chivas le quitará premios a Uriel Antuna y Cristian Calderón

Tal parece que la sanción económica que el Club Deportivo Guadalajara le impuso a Uriel Antuna y Cristian Calderón, no será el único castigo que recibirán por sus actos de indisciplina.

Según ha dado a conocer el diario Récord, a través de su polémico columnista El Francotirador, Chivas le quitará premios y bonos que ya habían ganado y que iban a recibir este semestre, como una nueva medida en contra de ambos jugadores.

"Les cuento que a ambos jugadores sí les van a tocar el bolsillo, pero esto no afectará a su salario mensual sino que les van a quitar premios y bonos que ya habían ganado y algunos que están en puerta, que por lo que me dicen, son bastante jugosos. Esto es parte del ejemplo que la directiva quiere dar para que la piensen dos veces si intentan pasarse de listos", señala la publicación.

Fuente: Récord

Pero no sería todo, porque además el columnista afirma que el Chicote se quiso pasar de listo con la directiva rojiblanca, y aseguró que "al momento de explicar su situación, se aventó la puntada de decirle a la directiva que el video no era reciente, que fue de un evento familiar y que era una broma, no era alcohol, lo habían cambiado por agua".