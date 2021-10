"'Gullit', el club necesita dinero": Carlos Peña y su salida de Chivas tras una charla con Matías Almeyda

Carlos Peña llegó como una de las sensaciones al Chivas 'modelo' 2016. El delantero mexicano venía de consolidarse como uno de los futbolistas más importantes del León y los rojiblancos se hacían con uno de los fichajes más prometedores de todo el balompié azteca en aquellos años. No obstante, el 'cuento de hadas' empezó a desmoronarse más pronto que tarde.

A pesar de que su rendimiento no puede considerarse del todo malo, la expectativa que generó -más la fuerte inversión- no se vio retribuida por lo que mostró dentro del campo. El propio 'Gullit' habló de su salida repentina del Rebaño a poco de llegar y la conversación que sostuvo con Matías Almeyda, dueño del timón del equipo en aquel entonces.

"A mí me gusta la gente que habla las cosas como son, y Matías (Almeyda) siempre era de frente. Sigo teniendo muy buena relación con el. Un día yo estaba en mi casa y me hizo la llamada, me dijo: "'Gullit', el club necesita dinero. Ya nos salvamos del descenso; y Vergara e Higuera ocupan dinero, y eres el jugador que se les puede dar. Yo creo que ya no vas a estar en el club"", comentó Peña en una entrevista con el portal SoyFiera.

Matías Almeyda en su etapa con Chivas (Jam Media)

Después de tan solo un año en las filas de Chivas, el artillero regresó a León y empezaría un periplo que lo llevaría a destinos exóticos como Escocia o Polonia. Sin embargo, Peña no siente remordimientos de su paso efímero por el club de Guadalajara y destaca que hizo cosas buenas mientras defendió la playera rojiblanca.

"Estuve tranquilo, le dije que muchas gracias. Fui el tercer refuerzo, con ocho o nueve goles. Yo creo que para llegar como refuerzo a un equipo tan grande, peleando el descenso, y haber metido esa cantidad de goles, yo creo que estuvo bien. Quedé Campeón de Campeones contra Veracruz", sostuvo.