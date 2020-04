Jonathan González explica porque rechazó a Chivas

Jonathan González milita actualmente en Rayados de Monterrey, pero en su momento tenía a los más grandes del país detrás de su ficha, incluidas las Chivas que hicieron su máximo esfuerzo para fichar al mediocampista nacido en Estados Unidos al salir de Alianza de Futbol.

Sin embargo el jugador explicó que no quiso vestirse de rojiblanco porque para eso tenía que renunciar a la selección de Estados Unidos.

“No podía jugar con la Selección de Estados Unidos (si hubiera firmado con Chivas), si mal no recuerdo, por las normas. Nunca había salido del país. Desde chico empezaba a ir con la Selección a partidos y campamentos de entrenamiento. Había llevado un proceso muy bueno desde chico y nunca había salido del país. Era algo que a mí me representaba”, contó a traves de una transmisión en vivo en las redes sociales.

González no está arrepentido de la decisión que tomó porque se siente parte de los Rayados de Monterrey.

“Me quedé sorprendido porque pensé que había hecho las cosas muy bien. Me subo al escenario, me toca recibir cada bufanda de cada club. No pude visitar todos los clubes, primero visité a Chivas, Morelia, Xolos, si no mal recuerdo pudo haber sido Pachuca, y al último, Monterrey y ahí fue donde me di cuenta que yo era de Monterrey, creo que fue el lugar indicado para mí”, concluyó el volante.