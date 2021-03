La superlativa influencia de José Juan Macías en Chivas desde su retorno en 2020

José Juan Macías retornó al Deportivo Guadalajara para enero de 2020, luego de su brillante paso por el Club León. Una de las joyas más preciadas de las Fuerzas Básicas de la institución volvió a casa para hacerse con el puesto y demostrar todas sus capacidades para poder dar el salto al futbol europeo, algo que hará más pronto que tarde.

Mientras tanto, JJ deslumbra a todos los chivahermanos casi todos los fines de semana con su talento y, a pesar de que su rendimientos por momentos no ha sido el esperado, las estadísticas no mienten y marcan que tiene una influencia superlativa en el funcionamiento del equipo. Desde que volvió, él ha ayudado al Rebaño Sagrado a ganar la mitad de los puntos.

JJ Macías, pieza clave en Chivas (Imago 7)

Así es. Entre el torneo Clausura 2020 (16), Guardianes 2020 (26) y Guardianes 2021 (11), el Guadalajara cosechó 53 unidades (contando sólo Fase Regular) y Macías tuvo que ver en 27 gracias a sus goles. El atacante de la Selección Mexicana marcó 15 tantos en este lapso, y la mayoría de ellos fueron clave en el resultado.

Siete han marcado la diferencia para que Chivas gane el partido y tres para que el equipo iguale. Además, tres sirvieron para empatar un encuentro que posteriormente fue ganado. Solamente anotó dos para decorar un resultado que ya era definitivo, por lo que queda claro que a JJ le gusta aparecer en momentos donde la pelota quema.

Sus números en este Guardianes 2021

José Juan Macías atraviesa su mejor torneo como jugador de Chivas. En 9 Jornadas ya acumula 6 goles, siendo el máximo goleador mexicano del campeonato y el segundo en general, sólo por detrás de Alexis Canelo de Toluca (8). Eso sí: no jugó los primeros dos partidos por Covid-19, por lo que tiene un promedio goleador de 85% en el semestre. Además, si contamos su asistencia a Mayorga frente a Pumas podemos decir que participó en 7 goles, por lo que ha producido 1 tanto por encuentro.