Macías habló de la influencia de Matías Almeyda en su carrera

En un video del propio FIFA 21, JJ Macías mostró su descontento con su valoración en el juego: ''No me parece nada justo mi rating. Subiría un poco de todo pero sobre todo dribling, velocidad y pase'' ���� ¿Su números? 7⃣5⃣ de rating ⚡ 73 ritmo �� 75 tiro �� 59 pase �� 74 regate �� 25 defensa �� 58 físico ¿Coinciden con el goleador del Rebaño? ��

