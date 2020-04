"No hay registro que nos pueda indicar que hubo desviación de flujo": Amaury Vergara por dichos de Ángel Reyna

Hace unas semanas, el ex jugador del Club Deportivo Guadalajara, Ángel Reyna, acusó al ex director general José Luis Higuera, otros directiivos como Néstor y José Manuel De la Torre, y al otrora capitán rojiblanco Omar Bravo de quedarse con dinero destinado a premios para los futbolistas.

Pues bien, el presidente de la institución, Amaury Vergara desmintió tajantemente esta declaración y afirmó, en diálogo con la cadena estadounidense Telemundo, que las cuentas están limpias y dedicó palabras al Pleititos.

"La fuente o quién lo dice (Ángel Reyna) tampoco se caracterice por tener una credibilidad o una carrera estable. No sé por qué lo dice. No tengo ningún registro que nos pueda indicar que hubo alguna desviación de flujo", indicó el mandamás.

Esto dijo Amaury Vergara en “Confesiones de Cuarentena” de @Telemundo @TelemundoSports sobre la acusación de Ángel Reyna pic.twitter.com/Kp4cLygDT2 — Miguel Gurwitz (@Miguel_Gurwitz) April 15, 2020

En esa línea, agregó que "nuestras finanzas si bien, no estuvimos bien, no quiere decir que las finanzas estuvieron descuidadas para que hubiera robo. Es algo que está en el pasado, no hay ningún registro".

Y junto con decir de Bravo que "siempre ha sido una persona íntegra, que tiene valores", finalizó sobre las acusaciones de Reyna que "no es algo que me quite el sueño o vayamos a investigar, porque nuestras finanzas de esa época están en los libros. Veo difícil que haya existido un robo, creo que es un malentendido entre las personas que se están hablando".