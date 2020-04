"No me la creería": el mensaje de Toño Rodríguez tras cumplir 7 años como profesional

Antonio Rodríguez se convirtió en un referente dentro del plantel de Chivas. El portero llegó al club con sólo 13 años y su entereza lo llevó a ser hoy en día el titular en el arco. A siete años de su primer partido como profesional, Toño dejó un sentido mensaje en sus redes sociales donde celebró el aniversario y reconoció que actualmente vive un sueño.

"Partidos, entrenamientos, salud, lesiones, aplausos, abucheos, atajadas, medallas, goles en contra y hasta un gol a favor jaja que grande eres Dios", comenzó risueñamente el arquero sin dejar de hacer mención a su recordado gol de arco a arco ante Veracruz en 2019.

Partidos, entrenamientos, salud, lesiones, aplausos, abucheos, atajadas, medallas, goles en contra y hasta un gol a favor jaja que grande eres Dios ���� 7 años del mejor viaje de mi vida! Si regreso el tiempo a cuando estaba jugando de portero en el recreo y me dijeran que viviría pic.twitter.com/9u7QLWLsh6 — Toño Rodriguez (@TonoRodriguez1) April 5, 2020

El ex Tijuana calificó su trayectoria como "7 años" del "mejor viaje" de su vida. "Si regreso el tiempo a cuando estaba jugando de portero en el recreo y me dijeran que viviría lo que hoy vivo...no me la creería", admitió.

Además, se tomó un momento para agradecer a todos aquellos que lo ayudaron en su camino: "Gracias a cada compañero, entrenador, amigo y familiar que han estado conmigo Y por encima de todas las cosas gracias a Dios".

El elemento de 27 años lleva 83 partidos en la valla de El Rebaño. Además, pasó por Xolos, Lobos BUAP, León y la Selección juvenil de México, con la que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 como así también en los Panamericanos 2011. En clubes sumó la Copa MX 2015 y la Supercopa MX 2016.