Oficial: José Juan Macías anunció que por ahora se queda en Chivas

A sus 20 años, José Juan Macías ya escribió historia en el futbol mexicano: en marzo se convirtió en el jugador más joven en marcar 25 goles en la Liga MX. El primero de muchos récords que piensa batir el hábil atacante, cuyas cualidades lo convierten en un candidato firme a triunfar en Europa. Ante los rumores de una posible salida en este mercado de pases, el goleador habló oficialmente y aclaró su situación.

“Estoy aquí en Chivas y hay que disfrutarlo. Mi presente es Chivas y hasta que no pase algo diferente va a seguir siendo”, empezó el elemento en declaraciones con el sitio oficial del club para manifestar que está a gusto en Guadalajara y aún no tiene opciones de marcharse.

José Juan Macías rompió el silencio este domingo (GETTY)

El mismo reportero de la institución le preguntó si piensa en emigrar en un futuro cercano y JJ fue contundente: “Lo dejo en manos de Dios y estoy viviendo el momento. Yo no me encargo de eso, quiero mejorar día a día y lo demás vendrá. No me desconcentra ir a Europa".

Además, manifestó que su motivación es "un proyecto deportivo" que lo haga crecer profesionalmente. "Tengo como ideal a un equipo que me traiga el mejor proyecto, no un país. Obviamente estoy para pensar en lo deportivo. Creo que, el factor económico no es lo importante en estos momentos”, enfatizó.

Finalmente, después de recalcar que su sueño es ser campeón con Chivas, el atacante reveló un consejo del entrenador del Tri, Gerardo Martino. “'Me dice que vayamos de la mejor manera, que vayamos para un equipo que nos haga ir a jugar para que no pasen situaciones de que perdamos ritmo”, concluyó.