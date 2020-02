Periodista argentino critica a Matías Almeyda por decir que es aficionado de Chivas

Las palabras emotivas del ex entrenador del Club Deportivo Guadalajara, el argentino Matías Jesús Almeyda, señalando que "lo de Chivas me quedó, porque me hice hincha de Chivas. Si tengo que elegir un club de hincha, soy hincha de Chivas", generó repercusiones en su país natal.

A través de redes sociales, el periodista Flavio Azzaro, que en varias ocasiones ha despreciado públicamente al futbol mexicano, lanzó duros comentarios en contra del Pelado.

"Está claro que Almeyda nunca supo bien de qué cuadro ser: nació de Boca, después dijo que era de River y ahora de Chivas. ¡Raro!", aseguró el analista.

