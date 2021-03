El mensaje de Amaury Vergara a los jugadores de Chivas Campeones del Preolímpico

La Selección Mexicana no falló y logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio al vencer a Canadá en las Semifinales del torneo Preolímpico de Concacaf. No conforme con ello, derrotó a Honduras en la Final y se hizo con el título de forma más que merecida. Como no podía ser de otra manera, Chivas fue la base del conjunto dirigido por Jaime Lozano y cada futbolista tuvo una influencia notable en la obtención del primer puesto.

Amaury Vergara, dueño y presidente del Deportivo Guadalajara, felicitó a los 6 jugadores del club que fueron parte del Tri y a todo el equipo en general. Se mostró muy conforme y contento con esta obtención, y seguramente espere que regresen más que motivados para el cierre del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

"¡Qué orgullo tan grande la Selección Mexicana! ¡Muchas felicidades por esta copa! Un honor haber presenciado el triunfo en nuestra casa y un gusto enorme ver a nuestros jugadores rojiblancos de selección. Mucho éxito en Tokio 2020", apuntó en su cuenta de Twitter el directivo principal del Rebaño Sagrado.

Tuit de Amaury Vergara

Cabe resaltar que los elementos que representaron a Chivas en el Preolímpico de Concacaf fueron: Gilberto Sepúlveda, Alejandro Mayorga, Jesús Angulo, Alexis Vega, Uriel Antuna y José Juan Macías. Todos tuvieron una alta participación, pero claramente los 3 que lograron destacarse más fueron los últimos mencionados.

El Gru fue la gran figura del torneo y eso explica el MVP que recibió; el Brujo brilló al marcar goles importantísimos, incluido el que le dio la clasificación a los JJOO; y JJ fue el encargado de igualar la Final ante Honduras. Este tridende de ataque le generó muchos problemas a las defensas contrarias, por lo que si continúan con este nivel harán destrozos en la Liga MX con el Guadalajara.