Los retos que José Juan Macías deberá sortear como jugador de Getafe

José Juan Macías se fue de las Chivas de Guadalajara para cumplir el objetivo de dejar huella en el futbol de Europa, por lo cual aceptó las condiciones del Getafe a petición del estratega Míchel González, quien le ofrecerá minutos para que demuestre las cualidades que le vio en su paso por la Liga MX cuando dirigió a los Pumas de la UNAM.

El timonel del conjunto Azulón elogió en una entrevista el talento de JJ, argumentando que es un futbolista contundente quien no solo es buen rematador, sino un generador de juego ofensivo cuando no está dentro del área, no obstante, la pelota ahora está “en la cancha de Macías”, quien deberá cumplir a cabalidad las expectativas del estratega, que lo utilizará como una de sus soluciones al frente en una temporada donde buscarán emular lo hecho en el pasado reciente, calificando a la Europa League.

Los retos de Macías en Getafe

Macías llega a Getafe para ser un jugador importante, como demuestra el hecho de ser el elegido para sustituir a un histórico como Ángel Rodríguez, autor de 36 goles con la casaca Azulona. Es decir, el mexicano llega para ejercer como referencia ofensiva de Míchel: “Me lo topé de rival en la liga en México”, recordó Macías durante su presentación. “Me sufrió como rival”, señaló. Macías admitió haber hablado ya con su nuevo entrenador y desveló la firme apuesta que hay por él: “Desde el principio me recalcó la confianza, lo bien que me conoce y que está seguro de que lo voy a hacer bien”, antes de sentenciar que él también lo está.

De hecho, la presencia de Míchel ha sido decisiva para que aceptara incorporarse al Getafe, al que llega en calidad de cedido, si bien el club madrileño se reserva una opción de compra. Si el técnico madrileño, miembro ilustre de la histórica Quinta del Buitre en el Real Madrid, le ha prometido minutos, es porque los va a tener.

¿Qué encontará JJ Macías en Getafe?

El Getafe CF abre este año un nuevo ciclo después de cinco temporadas con el técnico José Bordalás al frente del equipo. A sus órdenes, los Azulones han ofrecido algunas de las mejores temporadas de su historia. No obstante, con el hoy entrenador del Valencia CF lograron la mejor clasificación de su historia en LaLiga acabando quintos en 2019. Irónicamente, el Getafe CF venía de jugar en LaLiga Smartbank en 2016/17 (tras doce campañas consecutivas en LaLiga Santander), pero su descenso fue algo transitorio. Su progresión fue meteórica. Hasta la gris temporada pasada, en la que pasaron de jugar los octavos de final de la Europa League en 2019/20 ante el Inter de Milán a pelear por la permanencia en LaLiga finalizando decimoquintos en la tabla.

Macías es el primer futbolista mexicano de la historia del Getafe CF, pero hay que tener muy claro que su llegada no es ningún experimento, sino que responde al deseo expreso de Míchel para cubrir la posición de delantero centro con uno de los jugadores con más futuro en el siempre competitivo fútbol mexicano. Su fichaje llega en plena transformación del equipo del sur de Madrid. Sólo en los últimos días se han anunciado las llegadas de Stefan Mitrovic para la defensa, así como Carles Aleñá y Vitolo para el centro del campo (desde el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, respectivamente).

Macías competirá por la posición de delantero centro con jugadores de la talla del internacional turco Enes Ünal (uno de los fichajes más caros de la historia del Getafe CF), la joven promesa Hugo Duro -recién llegado de la Academia del Real Madrid-, y el experimentado Jaime Mata.

