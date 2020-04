Ramón Morales no pudo contener las lagrimas al recordar a Tomás Balcázar

El entorno del futbol mexicano y especialmente el de las Chivas de Guadalajara recibieron la dura noticia de la partida del ídolo Tomás Balcázar este domingo y desde hace momento no han parado las palabras de respeto y admiración hacia el.

Ramón Morales es uno de los más afectados por la partida de Don Tommy ya que el mismo explica que fue como un padre para él y no pudo contener las lagrimas durante una entrevista para TUDN.

�� Ramón Morales, ídolo de Chivas, rompe en llanto recordando a Don Tomás Balcázar#Chivas | #DonTomásBalcázar | #Chivas2020 pic.twitter.com/p2ckMJrgaU — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) April 28, 2020

"Me puse muy sentimental. Muy bonita nota que se las agradezco. El fue una persona que causó impacto en mi vida, no solo en el futbol sino que me aceptaron como familia en su casa. Pasé muchos fines de semana ahí", explicó Ramón.

Morales también contó una emotiva anécdota que vivió con Balcázar después de jugar un partido.

"Después de un partido fui a su casa y antes de entrar me dijo: 'vente vamos a caminar porque te faltó correr. Tienes que cansarte más'", contó con una emotiva sonrisa en la cara.