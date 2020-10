Uriel Antuna les respondió a sus críticos eternos en Chivas

Ya sea por lo que hace dentro de la cancha o fuera de la misma, Carlos Uriel Antuna suele ser noticia en Chivas y parece que él ya se acostumbró a ello en estos últimos tiempos, desde que llegó por una fortuna tras ser figura con Los Ángeles Galaxy en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

En la entrevista con TUDN, el Brujo expresó: “La gente siempre va a hablar, hasta ahorita no dejan de decirme que si por qué yo, que no meto goles en los equipos donde estoy, pero bueno, esto siempre va a existir y a estar, es parte del futbol”.

Sin embargo, Antuna aún tiene fe para explotar con Chivas de Guadalajara: “Mi mayor virtud es responder dentro de la cancha, me cuesta dar explicaciones y siempre trato de hablar dentro. Siempre hay errores y aciertos, tengo que tomarlo con tranquilidad y seguir por ese paso".

��⚽ ¿Te gustaría verlo regresar y convertirse en el 10 de Chivas? ���� https://t.co/04rcSQmEdK — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) October 11, 2020

El extremo zurdo, que también pasó por Santos y Groningen de Países Bajos, también contestó a aquellos que lo hostigan en Instagram, Facebook y Twitter: “En las redes sociales está cañón, todo se sabe. He tratado de alejarme un poquito y no hacerle mucho caso a la gente porque no sabes quién está detrás del comentario... Trato de no ver nada y de ver las cosas positivas”.

En lo que va de este Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX, Antuna acumuló 11 partidos con 2 goles y 2 asistencias en sus 713 minutos disputados, a la espera de transformarse en esa figura que tanto sobresalió en el país vecino hasta ser parte de la Selección Nacional de Gerardo "Tata" Martino.