En medio de las críticas en Chivas, Oribe Peralta fue defendido por su excompañero Felipe Baloy

Desde que cambió a América por el Guadalajara, Oribe Peralta no ha rendido bien ni ha demostrado el nivel que lo llevó a ser el goleador en varios torneos de la Liga MX e incluso a disputar los Mundiales con la Selección. Sin embargo, en las últimas horas recibió el contundente respaldo público de Felipe Baloy, su excompañero en Santos Laguna y Rayados.

En la entrevista con Mediotiempo, el panameño opinó: “Oribe es un gran jugador, creo que no tiene que demostrarle nada a nadie. Si en Chivas no le ha ido bien es por otra cosa, pero lo que sé es que es un hombre trabajador, un jugador que siempre quiere dar lo mejor para sus equipos, y lastimosamente no ha tenido la continuidad o los goles que había tenido en los otros equipos en los que había estado”.

Fueron compañeros en Santos Laguna (Getty).

El exdefensa amplió: “Yo creo que a Oribe no se le puede pedir o exigir mucho, él hace el trabajo, lastimosamente los goles no le han llegado como en los otros equipos que ha jugado. Es un hombre muy maduro, ha tenido una madurez bastante buena y sin duda en su momento va a demostrar toda la calidad que tiene aún. Lo va a hacer con los goles y va a ayudar a su equipo”.

El centroamericano, que se consagró Campeón junto al Cepillo en Torreón en 2012, no cree que el Hermoso esté para ponerle el punto final a su carrera como piden muchos aficionados rojiblancos: “Yo lo veo muy bien, nadie puede decirte que ya se tiene que retirar este año o el otro. Oribe tiene todavía toda la calidad, las ganas y el entusiasmo de jugar al futbol.. En el momento en el que pierda eso, él mismo lo va a saber y va a decir el tiempo que se tenga que retirar”.

���� El Chelo sería el sustituto de Macías para el partido frente a Cruz Azul ����https://t.co/RxU3Q83U0W — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) July 19, 2020

“Yo creo que lo del adiós puede ser por diferentes situaciones, por lo menos en mi caso yo sentía que podía seguir jugando al futbol, me sentía físicamente bien todavía, pero hay otras cosas. El cansancio mental también te abruma, si te da pereza un día levantarte a jugar o a entrenar... Ahí ya es una señal de que uno tiene que pensar en el retiro”, sentenció Baloy, que también formó parte del plantel con Peralta en Monterrey.