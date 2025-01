Antonio Briseño dejó Chivas de Guadalajara luego de haber jugado en la institución durante más de 5 años. El Pollo no se fue de la mejor manera, ya que su 2024 no fue bueno y eso lo llevó a recibir muchas críticas. Además, la situación que cerró su estadía en el Rebaño Sagrado no fue de lo más grata.

En el partido clave ante Atlas tuvo un error muy costoso para el equipo. Briseño cometió un penal cerca del final, que le dio el triunfo a los rojinegros. Aquel error en el clásico tapatío pareció sentenciar su futuro en Chivas. Semanas después fue anunciado como jugador de Toluca tras una transferencia definitiva.

Ahora, el defensor de Toluca habló con TUDN y reveló cómo vivió su salida del Rebaño, algo que no fue fácil de afrontar para él. “Me dolió muchísimo, cuando me despido de mis compañeros lo hago llorando“, reveló con sinceridad. Además, se refirió a lo que fue el trato del público.

Antonio Briseño dejó Chivas para sumarse a las filas de Toluca. (@TolucaFC)

“De la afición recibí mucho cariño“, aseguró. Luego, agregó: “No es que estaba preparado, sino que sé que en el mundo del futbol pasa así, una vez estás aquí y no te tienes que arraigar a algo porque uno nunca sabe, uno se está preparando para lo que viene”.

Las expectativas de Briseño en Toluca

El defensor ahora defiende los colores de los Diablos Rojos, con los que aseguró que quiere “conseguir un título“. Luego, elogió lo que es el club en general, como su afición y su casa: “Este Toluca tiene varias cosas especiales, desde su gente, su estadio, el infierno en Toluca”.

“La gente apoya, está la Perra Brava, sabemos que es un club que siempre ha estado peleando, que crecí viéndolo campeón Cardozo, Chiquis García, Abundis, Cristante, esos jugadores que dieron tantas glorias”, cerró el Pollo, pensando en su porvenir con Toluca.