Chivas de Guadalajara sigue en la búsqueda de una identidad de juego que le permita obtener los resultados que desea toda la comunicad rojiblanca. La llegada de un nuevo entrenador obliga a que los jugadores se tengan que adaptar a una forma de juego distinta.

Hasta el momento, Óscar García Junyent solo tiene 3 partidos oficiales dirigidos en el Rebaño Sagrado. De esta manera, se espera que el sello del español comience a verse en los próximos partidos. Para su mala suerte y la de todo el chiverío, para el partido contra Club León tendría 2 bajas.

Hasta el momento, de los 3 partidos disputados por Chivas en el Clausura 2025, el peor jugado de ellos fue el único de visitante. Por ese motivo, el choque ante León significa un desafío doble para García Junyent y sus dirigidos. Para la quinta jornada ya volverán al Estadio Akron.

Allí el rival de turno será Querétaro. Mientras tanto, el estratega español deberá suplir las ausencias que tendrá ante León. Por lo pronto, Ricardo Marín no será de la partida por la obvia razón de que fue cedido a Puebla por lo que resta del 2025.

Roberto Alvarado, baja sensible para Chivas ante León

En las últimas horas se habló de la posible baja de Cade Cowell para visitar a los esmeraldas. No obstante, ahora llega una baja aún más sensible y es la de Roberto Alvarado. El Piojo no sería de la partida, de acuerdo a lo que informaron en Claro Sports.

Roberto Alvarado no sería titular ante León por un cuadro gripal. (Getty)

El ofensivo del Rebaño estaría padeciendo un cuadro gripal, según reveló el citado medio. Alvarado es el jugador más peligroso de Chivas y una de las estrellas de la plantilla, por lo que representa una ausencia de peso para García Junyent. Por el momento, no está confirmado si irá a la banca, por lo que podría aportar a partir del segundo tiempo.