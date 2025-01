Chivas de Guadalajara tuvo un arranque auspicioso en el Clausura 2025. Más allá de que el nivel de juego ante Santos Laguna no fue superlativo, el equipo de Óscar García Junyent se llevó un 1 a 0 dándose el lujo de errar un penal. No obstante, todo cambió en la segunda jornada.

Allí el Rebaño Sagrado visitó a Necaxa y se llevó un baño de realidad cuando el local lo venció por 3 a 2. Luego llegó el choque ante Tigres y allí se vio, tal vez, el mejor rendimiento de Chivas. El Estadio Akron fue testigo de un equipo que buscó la portería rival, llevándole peligro a Nahuel Guzmán.

Ahora, el rival de turno es Club León, a quien visitará en el día de hoy a partir de las 21 horas. Los de Eduardo Berizzo llegan al cotejo con 2 triunfos sobre 2 partidos jugados (la primera fecha ante Pachuca fue postergada) y con la gran expectativa que genera la incorporación de una estrella como James Rodríguez.

Cade Cowell está en duda en Chivas para visitar a León

El delantero de Chivas viene de ser titular ante Tigres, donde tuvo un muy buen rendimiento. Cade Cowell partició en el gol de Teun Wilke, habiendo obligado a salir al portero rival y disputándole el balón. Sin embargo, ahora podría quedar afuera del encuentro ante los esmeraldas por problemas estomacales.

El periodista Erick López informó que el cuerpo técnico y el grupo de médicos de Chivas están evaluando si será de la partida o no. Cabe destacar que en el ataque ya no puede ser tenido en cuenta Ricardo Marín, ya que se marchó cedido por un año a Puebla. La baja del Vaquero puede ser sensible, debido a que García Junyent está buscando consolidar un equipo fijo, y Cowell acababa de tener un buen desempeño.