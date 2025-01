La noticia más reciente del mercado de fichajes en Chivas de Guadalajara fue la salida de Ricardo Marín. El delantero no venía jugando y se notaba que no era de la preferencia de Óscar García Junyent. De hecho, en el último partido ante Tigres (empate 1 a 1), ni siquiera había sido convocado, aunque al momento de presentar la lista, ya estaba avanzada su salida.

El ex Celaya jugará cedido por un año en Puebla, es decir, lo que queda del 2025. Marín nunca había convencido con su nivel vistiendo la playera rojiblanca. De esta manera, resta ver si junto a la Franja mejora su versión dentro del campo de juego.

Por el momento, su partida parece ser una de las pocas noticias que restan en el mercado de fichajes del Rebaño Sagrado. Pese a que en la afición existía la ilusión de que llegaran por lo menos 5 refuerzos, hasta el momento solo llegaron 3 y no se presume que vaya a arribar alguien más antes del 2 de febrero, a menos que surja una sorpresa.

Puebla habría pagado 500 mil dólares por la cesión de un año de Ricardo Marín. (Getty)

Por otro lado, en la sección de bajas puede que haya nuevas novedades, sobre todo porque en la plantilla que comanda García Junyent hay varios futbolistas que no sumarán muchos minutos. Además, la directiva estaría analizando, junto al cuerpo técnico, la salida de 2 futbolistas.

Óscar García Junyent y Chivas le darían salida a 2 jugadores

De acuerdo a lo que informó Jesús Bernal en su canal de Youtube, se espera que 2 futbolistas se vayan de Chivas en los próximos días. Pese a que no trascendieron los nombres de esos jugadores, hay varios que no son tenidos en cuenta o no sumarán minutos de calidad, por lo que se puede prever una salida. Por ejemplo, el periodista citado mencionó a Daniel Aguirre, Óscar Whalley y Fidel Barajas, pero solo como especulación.