Una polémica se desató en torno a Lionel Messi luego del amistoso que jugaron Inter Miami y el Club América. El delantero le realizó unos gestos a la parcialidad de las águilas, pero estaban dedicadas claramente a los mexicanos más que a una afición en sí.

Messi señaló el número y el apellido de su camiseta y luego hizo un “3” con su mano izquierda. La duda quedó en si hizo ese número por la cantidad de copas del mundo que tiene su país o por las veces que enfrentó a la Selección Mexicana en mundiales, en las cuales Argentina resultó vencedora siempre.

De la forma que sea, rápidamente la parcialidad mexicana se sintió ofendida y redobló el ataque en contra de la Pulga. Uno de los comentarios más resonantes fue el de Adolfo Bautista. El ex Chivas es un jugador con vasta experiencia en el Tri, por lo que sus palabras tuvieron difusión.

“Te admiraba como jugador. Pero meterte con mi país, habla de tu poco profesionalismo y educación“, disparó el Bofo contra el exjugador del Barcelona de España. Rápidamente llegó la opinión de David Faitelson referida a la polémica y, fiel a su ácido estilo, apuntó con dureza contra Bautista.

La polémica entre Bofo Bautista y David Faitelson

El periodista de TUDN habló de la frase del Bofo en contra de Messi y fue muy duro. “No nos metamos en polémicas baratas, por ahí escuché al Bofo. Primero piensa, Bofo Bautista. Sé que para ti es difícil pensar, Bofo Bautista, pero utiliza las neuronas que te quedan“, espetó el mediático en Faitelson sin Censura.

Sin embargo, la polémica no finalizó allí. Bautista recogió el guante y le respondió a David Faitelson: “Tú, David Faitelson, mercenario que andas de empresa como canguro, no tienes credibilidad, solo hablas puras pend… Traicionaste a José Ramón. Tú si necesitas un psicólogo porque ya no carbura tu cabezota“.