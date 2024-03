Chivas y América se enfrentan este miércoles por la ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2024. Por otra parte, a horas de que se lleve adelante el juego en el Estadio Akron, Gerard Pique habló del Clásico Nacional con una tibia opinión.

El Guadalajara se prepara para llevar adelante el primer choque del Clásico Nacional en marzo. Los dirigidos por Fernando Gago están obligados a sacar un buen resultado porque vienen de caer por goleada contra Cruz Azul.

Por otra parte, previo a este juego, son varias las figuras y estrellas que han hablado sobre el Clásico Nacional. Uno de ellos fue Gerard Pique quien no se atrevió a mencionar quién podría quedarse con el primer juego.

“La verdad que no quiero entrar en este juego. Yo vengo de fuera y soy neutro. Es cierto que el Club América siempre tira mucho por la historia, por tener el Estadio Azteca que tiene una historia brutal”, expresó en una transmisión con Ibai Llanos.

Pique no quiso dar un favorito en el Clásico Nacional. (Foto: imago7)

Y agregó: “Nos gustaría algún día soñar en grande para llevar las Finales de la Kings League ahí, como hicimos en España con el Camp Nou que en marzo del 2023 hicimos sold out con más de 92 mil personas. Así que, con muchas ganas de que empiece ya(el Clásico de México), pero no me voy a meter a nivel de Clásico con ninguno de los equipos”.

¿A qué hora y por dónde ver Chivas vs. América por Concachampions?

Como se sabe, Chivas y América se enfrentan este miércoles por la noche en el Estadio Akron por la ida de los Octavos de Final de la Concachampions 2024. El juego comenzará a las 21:15 del Centro de México y podrá seguirse por Fox Sports.