La rivalidad entre Chivas y Pumas se ha ido incrementando desde aquella Final del Clausura 2004 por la polémica generada por Jorge Vergara; sin embargo, una leyenda del futbol mexicano y de las dos instituciones, Claudio Suárez, aseguró que el Guadalajara es más importante.

El Emperador es un futbolista que surgió de la cantera de los felinos; sin embargo, su gran nivel le permitió llegar a la Selección Mexicana y posteriormente al Rebaño Sagrado como parte de las Súper Chivas, en donde consiguió el título del Verano 97 de la mano de Ricardo Ferretti.

Es por eso que el ahora analista de televisión aseguró que a su llegada al chiverío llegó más maduro, aunque reconoció que los rojiblancos son un equipo más importante e histórico que los felinos, recordando que los tapatíos siempre están obligados a pelear por el título.

“Ya cuando llego a Chivas fue diferente porque el equipo jugaba con puros mexicanos, era muy querido. tanto en México como fuera ves tantos aficionados. Sin faltar al respeto a Pumas, creo que lógico, Chivas es más popular por su historia, se siente más presión. Yo llegué como refuerzo y afortunadamente me fue bien.

“Al principio la gente como que no me aceptaba, pero poco a poco me los fui ganando con mis actuaciones y me tocó otra vez salir campeón, también perdí una final, pero casi todo el tiempo que estuve en Chivas casi siempre jugaba por Liguillas, jugaba por el título”, declaró Claudio Suárez a la Liga Mx.

¿Cuándo comenzará la Liguilla del futbol mexicano?

Chivas jugará el próximo sábado 11 de noviembre contra los Pumas como parte de la última jornada del Apertura 2023, por lo que al tener asegurada su participación en la Liguilla regresará a la actividad el 29 o 30 de noviembre, cuando arranquen los Cuartos de Final.

¿Cuándo jugará Chivas contra Pumas?

El próximo partido del Guadalajara será contra la escuadra felina el próximo sábado 11 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario en punto de las 19 horas, duelo en el que los tapatíos podrían ascender hasta el segundo lugar, con una combinación de resultados.