Chivas de Guadalajara obtuvo una gran victoria contra Santos Laguna y aún continúa soñando con clasificar de manera directa a la Liguilla. Para ello, deberá obligatoriamente vencer al Atlético de San Luis en condición de local, por la última jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El equipo potosino llega al encuentro de este sábado en el Estadio Akron luego de lamentar un empate ante el Necaxa, tras un partido en el que sufrió la falta de contundencia. Sobre el enfrentamiento contra el Rebaño Sagrado y la lucha por ingresar a los cuartos de final es que se refirió en las últimas horas su entrenador, y dejó algunas advertencias para los rojiblancos.

En conferencia de prensa, Domenec Torrent dejó ver su preocupación por la falta de contundencia, a la que contrastó con el buen funcionamiento de acuerdo a su consideración. De todas maneras, buscó remarcar la gran capacidad colectiva de goleo que los caracteriza, diferenciándose de los equipos grandes con delanteros de renombre (¿recado al Guadalajara?).

Lo que le preocupa al DT de San Luis antes de jugar con Chivas

“Me preocupa la contundencia, nada más, el equipo tiene personalidad, juega bien, en casa y fuera, hemos hecho muchos partidos de lo que yo considero jugar bien al futbol”, declaró el francés. Luego de señalar que “yo estoy contento con el equipo”, argumentó que “somos un equipo que en vez de tener jugadores franquicia arriba, lo hacemos entre todos, y esperemos que lleguemos a la fase final así”.

Luego de lamentar no haber ganado el definitorio juego contra Necaxa, buscó despertar a sus jugadores y marcar el objetivo de no jugar el Play In, al señalar la “valentía” que los caracteriza. “Vamos paso a paso, nos queda un partido, si no estamos en playoff estamos en play in y lo vamos a luchar igual como lo hemos hecho todo el año”, continuó.

Y concluyó con un mensaje de cara a la jornada 17: “Estamos cojonudos, tenemos más puntos que nunca, estamos alegres, estamos con ganas, jugamos bien, estamos cojonudos y muy contentos de lo que hemos hecho…. Estamos perfectos”.