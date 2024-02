Bobby Smyrniotis, director técnico del Forge FC, compareció este martes a la conferencia previa al partido de la Concachampions 2024. Los canadienses retarán a Chivas de Guadalajara en el Tim Hortons Field de la localidad de Hamilton, en el marco de la Primera Ronda del evento. El estratega demostró su conocimiento de los tapatíos tras analizar la diferencia que han mostrado los rojiblancos bajo el mando de Fernando Gago.

El Rebaño Sagrado vuelve a la competición internacional el miércoles, cuando visite al actual bicampeón del campeonato canadiense. Un duelo de ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024, que tendrá presencia de aficionados tapatíos en el inmueble. La delegación rojiblanca llegó el lunes a Toronto y este martes ya reconoció la cancha del Tim Hortons Field de una helada ciudad de Hamilton.

El entrenador del Forge FC, de 44 años de edad y candidato a Selección Canadá, analizó al Guadalajara en la conferencia y exhibió su conocimiento. Smyrniotis reconoció que “lo primero y más importante, es que vienen sin algunos jugadores; pero ese es su equipo. Un grupo con muy buenos jugadores, algunos con mucha experiencia dentro de la plantilla“.

El timonel del vigente campeón canadiense analizó la actualidad de Chivas, con la llegada del argentino al banquillo. Advirtió que “se vio en sus últimos cinco partidos una gran diferencia de identidad entre quienes trabajaban en el Apertura (Veljko Paunovic). Creo que siempre es necesario un tiempo para adaptarse a un nuevo entrenador (Fernando Gago), aunque en cada juego vemos que el equipo muestra mucha energía“.

DT del Forge FC analizó a fondo a las Chivas

Bobby Smyrniotis, extravagante timonel del Hamilton Forge FC, continuó con su análisis en la conferencia. Refirió que Chivas “posee jugadores de calidad en todo el campo. No nos preocupamos muchos por las variantes, ni los jugadores que no estarán en la alineación“. Reconoció que “han tenido muchos partidos, cada cuatro días y creo que es normal que haya cierta rotación en la plantilla. Pero creo que atacarán con su identidad, aunque haya cambios de jugadores en el equipo titular“.

El entrenador del Forge FC reiteró la diferencia en el rendimiento del Guadalajara con el nuevo cuerpo técnico. Aseveró en conferencia, que “como dije antes, creo que hubo un cambio radical en el equipo del entrenador anterior (Veljko Paunovic) al nuevo, (Fernando) Gago. Y los primeros cinco juegos lo demostraron, con mucho más ritmo, más rápido y cambia seguido al jugador en transición. Trabaja bastante para atacar lo más rápido posible“.

Bobby Smyrniotis: Un ferviente seguidor de la Liga MX

El técnico del Hamilton Forge FC reveló en la conferencia previa al partido con Chivas, que sigue de cerca el futbol mexicano. Smyrniotis señaló que “hemos pasado las últimas dos semanas de enero en México y he visto mucho la Liga MX. He visto mucho (del torneo) en el pasado es una liga emocionante, (Chivas) es un equipo emocionante, siempre busca atacar, siempre trabaja para jugar con la pelota al pie. Creo que para la ferviente afición mexicana es muy entretenido ir a ver el fútbol y a mí me gusta entretenerme con el fútbol. Toda la liga mexicana es un producto muy emocionante para verlo y seguirlo. Creo que al aficionado neutral en general le gustaría ver la Liga MX“.

Una delegación del Forge FC se instaló del 15 al 31 de enero en Querétaro, donde se preparó para enfrentar al Guadalajara. Tuvo encuentros amistosos con Irapuato (3-2), entre otros. Un partido a celebrarse el miércoles en el Tim Hortons Field de Hamilton. El duelo de vuelta está programado para el 13 de febrero en el Estadio Akron.​