El exdirectivo de Chivas, Marcelo Michel Leaño, no perdió la ocasión de presumir un épico augurio que tuvo con Armando González y se cumplió.

Marcelo Michel Leaño sostuvo una extensa y “modesta” plática con Ricardo La Volpe en su podcast Lavolpismo. El exdirectivo de las Chivas de Guadalajara no perdió la ocasión para ostentar el épico augurio que tuvo en la cantera rojiblanca con Armando González. ¿Otro movimiento magistral que se autoadjudica y presume el ajedrecista? ¡No tengas la mínima duda!

La Volpe, durante un momento del episodio, le consulta a Leaño sobre “el 9 que jugó“. Esto, para referirse al canterano del Rebaño Sagrado, quien apareció como titular e inició la goleada 5-0 sobre FC Juárez. Agregó, que “no sé si es el hijo de Gonzalito“, para recordar efectivamente a Luis Armando González Bejarano. Acotó: “El que tuve yo en Chivas, la primera vez. Un jugadorazo que tuvo problemas (se toma sus rodillas con las manos)”. Una introducción perfecta para que Leaño recordara la premonición que tuvo con González Alba.

El también extécnico del Guadalajara inició su intervención al sostener que Armando González es “un muchacho ejemplar. La verdad, que es un jugador de los más altos estándares de valores, las mejores calificaciones. El jugador ejemplar de casa club. El jugador que en algunas ocasiones juega de titular, otras de suplente, pero siempre estaba entrenando en la tarde“.

Leaño reiteró que “siempre lo veías en la tarde a Armando, entrenar solo con la portería una y otra vez. Y por más que habían unos que le decían que no iba a llegar, yo me acuerdo que un día tuve una plática con él y le dije: Mira, ten por seguro, que muchos podrán llegar o no, pero tu vas a llegar. Porque tienes el ángel que se necesita para llegar. Además de obviamente, el talento, la calidad y el gol. Tiene mucho gol“.

Los números de Armando González en el Apertura 2024

El delantero canterano del Guadalajara ha sido una opción efectiva de recambio para el entrenador Fernando Gago en este Apertura 2024. El partido frente a FC Juárez de la Jornada 6 fue la primera titularidad de González Alba en este torneo. Ha tenido participación en cinco de esas seis fechas, para acumular apenas 151 minutos. En ese periodo ya tiene tres goles: Tijuana, Mazatlán y Juárez. Esa efectividad es el sustento del pueblo chivahermano para exigir su titularidad en el venidero Clásico Nacional del sábado.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas?

El siguiente compromiso de Chivas en su agenda será: el sábado, 14 de septiembre. Los rojiblancos se enfrentan ese día con el Club América en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en la capital mexicana. Una histórica edición 257 del Clásico Nacional en el marco de la Jornada 7 del calendario de la ronda regular del Torneo Apertura 2024. Un partido que tiene pactado su inicio a las 18:50 horas, tiempo del centro de México. Esto, de acuerdo a la información suministrada por el sitio oficial de la Liga MX.

América vs. Guadalajara