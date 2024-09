Una de las etapas más polémicas de la gestión de Jorge Vergara al frente de Chivas se suscitó en el 2012, cuando el empresario sacudió al mundo entero al anunciar que el histórico Johan Cruyff se sumaba al proyecto deportivo del Rebaño, en donde se trató de implementar una metodología europea.

En febrero del 2012, el Guadalajara daba un golpe mediático con el anuncio de la alianza entre el conjunto tapatío con el instituto Cruyff para comenzar un proyecto para sacar a los rojiblancos de la crisis que atravesaba en aquel momento.

Sin embargo, Marcelo Michel Leaño reapareció ante los medios de comunicación y reveló que él fue el encargado de gestionar el contacto con la leyenda holandesa para que firmara con el chiverío, todo gracias a un favor que le habría pedido Jorge Vergara el mismo día que se conocieron.

“Un día me llega una invitación para platicar con Jorge Vergara y me empieza a platicar su visión del futbol. Yo tenía 24 años, recuerdo que esa conversación duró muchas horas. Llego a comer a casa, me entra una llamada de la asistente de Jorge que me invitaba a un partido de la Liga de Quito contra Chivas de la Libertadores.

“Termina el partido y Jorge me dice: quiero traer a Johan Cruyff, a Frank Rijkaard o Guus Hiddink, quiero a un holandés. ¿Me puedes ayudar?’ Eso fue el martes y el jueves ya había hablado con los tres y el domingo estábamos en un avión para entrevistar a Johan Cruyff”, aseguró el exdirectivo y entrenador del Guadalajara.

¿Cómo le fue a Johan Cruyff en Chivas?

La estadía del legendario exfutbolista fue corta, ya que estuvo solamente 10 meses al frente del proyecto tapatío, en donde Jorge Vergara perdió la paciencia y rompió el acuerdo que habían firmado tras un semestre con John Van’t Schip. Lo más destacado de la estadía del holandés fue que exigió el cambio de césped artificial a natural el el Estadio Akron.

El problema de Chivas es Jorge Vergara

“He tenido mucha gente muy simpática, muy buena (tras su experiencia en México). El problema del Chivas es su organización y su dueño, Jorge Vergara”, declaró Cruyff desde Cataluña.