Chivas ha demostrado que es un equipo de hombres y no de tantos nombres, por lo que se mantiene como uno de los protagonistas del futbol mexicano en este Apertura 2024 peleando por la parte alta de la tabla de posiciones; sin embargo, la afición tiene claro que hacen falta refuerzos.

Durante el mercado de fichajes que está por concluir, el Guadalajara no realizó fichajes de renombre al contratar a Daniel Aguirre, Omar Govea, Fidel Barajas y Bruce El-Mesmari, quienes ni siquiera son considerados recurrentemente por Fernando Gago para darles minutos.

Sin embargo, ante la exigencia de la afición, Amaury Vergara y la directiva rojiblanca tendrían en mente salir al mercado por más incorporaciones, aunque lo harían para la próxima ventana de transferencias de cara al Clausura 2025, gracias a que habrá ingresos constantes con los derechos de transmisión que se acordaron con Amazon.

“La indicación que tenemos es que una parte del dinero que ingrese, por derechos de transmisión, sobre todo en estos primeros años de contrato, ‘se van a destinar en la compra de refuerzos que puedan apuntalar el plantel que consideramos ya es bueno’.

“Estamos conscientes de que tenemos que reforzar al equipo. Si no se pudo invertir en este mercado, me dijo esta persona, que lo más probable es que en el siguiente mercado salgamos a buscar lo que en este no pudimos”, explicó el reportero de As México, César Huerta, en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Clásico Nacional entre Guadalajara y América?

El futbol mexicano se verá obligado a detener nuevamente sus actividades; sin embargo, ese receso les servirá a Chivas y Águilas para ponerse a punto de cara al compromiso más importante de la fase regular, compromiso que se disputará el 14 de septiembre en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, duelo que arrancará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.