En el futbol mexicano suelen conocerse historias de superación, en donde jugadores de infancia muy carenciada llegan al estrellato gracias a un balón de futbol. Con un pasado en la pobreza, algunos deportistas terminan superando los contratiempos y alcanzando lo más alto. Un ejemplo de esto es Carlos Salcido, quien supo ser jugador de la Selección Mexicana.

El exdefensor triunfó con Chivas, llegando a ser capitán y levantando 5 trofeos, incluyendo la Copa de Campeones de la Concacaf en 2018. Ahora, Salcido habló en el podcast La Capitana y conmovió a todos cuando comentó cómo fueron sus primeros años de vida, en una familia muy carenciada.

Su compañero de aventuras en la infancia era su hermano, aventuras que consistían en ingeniar alguna forma de conseguir alimento. Además, reveló que en su familia no solían facilitarle la comida, incluso llegaban a tomar decisiones para que él y su hermano no se la quitaran a ellos.

“Mis tíos siempre comían a las 2 de la tarde, entonces el plan era ir a esa hora para ver si nos invitaban a un plato. Ellos ya sabían a qué íbamos, entonces ellos no comían y se esperaban a que nos fuéramos“, confesó Salcido. La impactante narración no finalizó allí, ya que puntualizó una de las técnicas que tenían para procurarse la alimentación.

Carlos Salcido participó en 3 mundiales de mayores con la Selección Mexicana. (Imago)

“Jugábamos a las escondidas en las casas de nuestros amigos, que su familia estaba bien económicamente. Sabíamos donde había comida“, aseguró. Luego, también relató cómo se comportó esa familia una vez que él llegó a triunfar como futbolista.

El cambio en la familia de Carlos Salcido luego de alcanzar la fama

“Ya siendo futbolista profesional me pegó bastante toda esta parte, porque me salió familia hasta de las piedras, familia que ni siquiera conocía“, expresó el excapitán del Rebaño Sagrado. “Me decían: ‘Mijo, ¿qué le parece si se viene a Ocotlán, hacemos una carnita asada, cómo ve?’. Imagínate la carnita asada a la edad de diez años, de once años, ¿cómo nos hubiera caído?”, concluyó.