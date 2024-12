Un denominador común en los clubes, que contienen espacios de trabajo integrados por muchas personas, es la rispidez que se termina dando entre los diferentes grupos. En muchas ocasiones se da un círculo virtuoso, en donde todas las partes funcionan de la manera esperada, pero en otras oportunidades las cosas no salen como se desean.

Además, en los equipos grandes, la repercusión es aún mayor, por lo que cualquier problema se magnifica. En el caso de Chivas de Guadalajara, los dimes y diretes están a la orden del día, debido a lo que implica la grandeza de la institución en general. Ahora, un exjugador del club habló de su experiencia y opinó sobre la forma de gestionar de Jorge Vergara.

Israel Castro defendiendo los colores de Chivas en un partido ante América. (Imago)

Israel Castro fue parte de Chivas durante 2 años y medio. En 2015, el mediocampista consiguió la Copa MX, para irse al año siguiente a Toledo de España. En esas temporadas el mandamás del club era Jorge Vergara, quien marcó una época al frente del Rebaño Sagrado.

La crítica de Israel Castro a Jorge Vergara

Jorge Vergara siempre fue un empresario de perfil muy alto, y lo sucedido en Chivas no fue una excepción. Por eso, Israel Castro marcó lo que le fue más complicado para él en su estadía en Guadalajara. “A mí me tocó una etapa donde tuve 5 técnicos, estuve 2 años y medio. Casi uno cada 6 meses. También me tocaron 4, 5 o 6 directores deportivos”, comentó en primera instancia el exfutbolista, en diálogo con Ramón Morales en su canal de Youtube.

Luego, puntualizó sobre lo que era el principal defecto de Vergara: “A lo mejor la impaciencia de Jorge, que descanse en paz, por querer estar siempre en todo, todo finito, excelente, a veces le ganaba el ímpetu. Con esa inestabilidad no estaba fácil, menos con Chivas. Siempre estás cambiando de aires internos. Eso no es nada fácil. Se aprende mucho, pero yo creo que eso fue lo más complicado“.

Jorge Vergara marcó una época en Chivas. (Imago)

Sin embargo, también destacó qué fue lo que más disfrutó en la institución rojiblanca. “Lo padre fue que viví un sueño, hasta familiarmente. A mi padre le dio mucho gusto que llegara a Chivas”, expresó con orgullo el mediocampista que también pasó por Cruz Azul.