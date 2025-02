La rivalidad entre Guadalajara y América es eterna en el futbol mexicano; sin embargo, hay pocos personajes que son capaces de presumir que pertenecieron a las dos instituciones, en donde este entrenador enalteció a los de Coapa, pese a que dirigió y fracasó durante su lapso en el Rebaño.

Ignacio Ambriz es un entrenador mexicano que ha dirigido a varios clubes importantes de la Liga MX como Chivas y Águilas; sin embargo, el entrenador aseguró que en la escuadra azulcrema se vive con mayor exigencia que en la escuadra tapatía.

“Eso es diferente. Si de algo me acuerdo de la afición del América, llámese el señor que te lava el coche, el chico con el que te toca el semáforo o vayas a un restaurante y te pares al baño, un artista o un político, todo el mundo te dice: ‘hay que ser campeones'” aseguró el entrenador.

Al ser cuestionado sobre si le pasó algo similar durante su estadía en el Rebaño, respondió: “No tanto. No que no me lo pidieran, pero no lo veía tanto como en el América”, rematando que la exigencia en los tapatíos ha disminuido: “Yo pienso que sí. Desde Matías Almeyda, bajó”.

¿Cómo le fue a Nacho Ambriz como entrenador de Chivas?

Durante su estadía al frente del Guadalajara al entrar de emergencia en la jornada 4 en reemplazo de Fernando Quirarte en el Clausura 2012, Nacho Ambriz solamente pudo dirigir 12 partidos, en donde su saldo fue de cuatro triunfos, tres empates y cinco derrotas, por lo que decidió renunciar al banquillo rojiblanco ante la presión de la afición.