El polémico periodista de ESPN, Álvaro Morales, vuelve a cargar contra el Rebaño Sagrado después de lo que fue la derrota ante Cruz Azul por la Jornada 9 del Apertura 2024. En esta oportunidad, el siempre controvertido reportero menospreció la calidad de un futbolista de Chivas.

Está claro que el conjunto tapatío no logró el resultado que buscaba en su visita a la Ciudad de México, donde últimamente no ha tenido buenos resultados. Sin embargo, Álvaro Morales siempre busca una excusa para hablar mal de las Chivas y en esta oportunidad atacó a Roberto Alvarado.

Álvaro Morales cuestiona el nivel del Piojo Alvarado

Hace algunos días atrás, un aficionado de Chivas le habló en vivo a Álvaro Morales, acusándolo de ser en realidad ser un chivahermano más que se empeña en ocultarlo hablando mal del equipo. Pues bien, esto último queda claro con la malintencionada crítica para el Piojo Alvarado, quien sin dudas es una de las principales figuras del equipo.

“Perdón, ¿ya anotó el Piojo y dio tres asistencias esta noche contra Cruz Azul? Porque así es como lo quieren vender los que según saben, pero desconocen o carecen de bases para analizar el talento. Alvarado es un jugador muy por debajo del promedio”, escribió Álvaro Morales en su cuenta de X tras la derrota del Rebaño ante la Máquina Cementera por 1-0.

(Captura)

Más tarde, Morales continuó con sus críticas y burlas hacia el Rebaño. “Chivas no tiene nada para competir ni ganar. Que no los engañe Amaury”, soltó. Luego, apuntó contra otro futbolista particular: “El ‘Sentido’ Marín aún tiene nivel de Expansión”, aseguró en relación al 4k, quien no ha tenido un buen rendimiento en este semestre.

Los números del Piojo Alvarado en 2024

Pese a lo que diga Morales, la afición de Chivas tiene claro que el Piojo Alvarado está siendo una de las principales figuras del equipo en los últimos meses. De hecho, el ’25’ rojiblanco registra diez goles y nueve asistencias en lo que va de 2024, señal de que es uno de los menos responsables de esta irregularidad.