En República Dominicana, Cibao estuvo muy cerca de hacer historia. Un gol de último minuto los privó de derrotar a las Chivas de Guadalajara. Aunque la eliminatoria quedó abierta, todo hacía indicar que el Rebaño no tendría problemas para resolver la historia en el Estadio Akron. Y así fue.

En conferencia de prensa, el entrenador rival Scheldeur Sainvilus fue sincero a la hora de hablar sobre las diferencias entre ambas plantillas. Aún así, destacó el esfuerzo de sus dirigidos y se refirió a cómo afrontaron este partido de vuelta, el cual acabó con una victoria por 3-0 para Chivas.

Sainvilus se rinde ante la grandeza de Chivas

“Este partido nos dejó mucho aprendizaje. Sabíamos nuestra realidad, que Chivas es en todos los sentidos es más grande, sabíamos que teníamos que mantener la hasta último momento y eso hicimos. Jugar contra Chivas, empatar en casa y venir aquí, los jugadores demostraron que pueden competir a este nivel”, dijo el entrenador del humilde Cibao.

Pese a la igualdad en el partido de ida, Scheldeur Sainvilus era consciente de que la visita a Guadalajara sería otra historia: “Queríamos mantener la ilusión hasta el final, sabíamos que sería difícil, pero no queríamos que fuera un paseo en México, queríamos que República Dominicana estuviera con nosotros, con la esperanza, aunque fuera mínima”.

¿Qué le falta al Cibao y a los equipos de República Dominicana?

“Yo creo que a nosotros nos falta el nivel de competencia, porque lo que hicimos hoy no es lo que estamos acostumbrados a tener día a día en nuestra Liga. Cuando competimos en el Caribe y en nuestra Liga, no es el mismo nivel. No podemos comparar 150 o 100 años de futbol contra una Liga que nosotros llevamos solamente diez años siendo futbol profesional. Nos va a tomar un tiempo, años para poder elevar el nivel de competencia”.