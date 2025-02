EX CHIVAS

En los últimos años se ha visto como varios jugadores salen del Rebaño Sagrado sin poder demostrar grandes condiciones, pero luego, fuera de Verde Valle, encuentran su mejor nivel. Uno de estos casos, sin embargo, no logró mantener el rendimiento y hoy en día pasa por un mal momento: hablamos de Uriel Antuna.

El Brujo se marchó por la puerta de atrás de Chivas, sin poder justificar dentro del campo la poderosa inversión que hizo la institución para contratarlo. Además del bajo nivel, también se dieron episodios de indisciplina que llevaron a que el Rebaño aceptara darle salida rumbo a Cruz Azul, en un intercambio por Roberto Alvarado.

El difícil momento de Uriel Antuna en Tigres UANL

Con la Máquina Cementera, Antuna demostró un buen rendimiento. Aportó goles, se ganó el cariño y hasta siguió en las convocatorias de la Selección Mexicana. Incluso tuvo ofertas para jugar en el futbol europeo, pero Cruz Azul puso obstáculos y finalmente su traspaso se dio dentro de la Liga MX, más precisamente a Tigres UANL.

No obstante, el paso por el cuadro auriazul no está siendo productivo para Uriel Antuna. El Brujo lleva 18 partidos disputados con Tigres pero aún no ha podido marcar goles. El entrenador Veljko Paunovic lo tiene relegado, por detrás de otros jugadores ofensivos, en lo que sin duda es una plantilla muy numerosa.

Uriel Antuna pierde protagonismo en Tigres. ¿Fue un error su fichaje? (Imago7)

Antuna tuvo la oportunidad de volver a jugar como titular en el encuentro por Concachampions frente al Real Estelí, pero su rendimiento no fue bueno y para peor, Tigres cayó ante el equipo nicaraguense. Y en el siguiente partido de Liga MX, frente al Atlas, el atacante apenas ingresó a los 88′, ya cuando el encuentro finalizaba.

Casi seis meses sin marcar un gol

Uriel Antuna ha perdido protagonismo dentro del futbol mexicano, cuando hasta hace poco tiempo atrás era candidato a emigrar a Europa. Su último gol fue en agosto de 2024, con la playera de Cruz Azul, en un duelo frente a Mazatlán. Al poco tiempo fichó por Tigres y aún no convirtió, por lo que ya prácticamente son seis meses sin gritar un gol para el exatacante del Rebaño.