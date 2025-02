Chivas sigue en búsqueda de un centro delantero que se consolide como el goleador que tanto ha buscado la institución desde hace varios años, por lo que ha apostado a contratar a varios jugadores que no han podido convertirse en la solución que se está buscando, en donde destaca Ricardo Marín.

El ‘4K’ tuvo momentos destacados con el Guadalajara; sin embargo, su irregularidad le impidió consolidarse con la camiseta del Rebaño, por lo que la directiva siguió buscando goleador, por lo que fichó a elementos como Chicharito o Alan Pulido.

Es por eso que Marín admitió que con la llegada de estos elementos tendría menos actividad, por lo que decidió salir del chiverío para poderse mantener en competencia; sin embargo, tiene en mente el regresar al redil en el mediano plazo pero como un mejor goleador.

“No tengo idea. Obviamente yo sabía que al estar compitiendo con nombres como Chicharito o Alan Pulido, sabía que iba a tener menos actividad. Lo que uno más desea es estar jugando, estar en ese ritmo de partido, de competición, estar listo para poder jugar.

“Creo que la decisión se tomó en base a eso. Yo prefería salir ahora y tener participación, seguir jugando a quedarme en un lugar donde no tendría tanta participación, no iba a jugar tanto, no iba a tener tantos minutos.

“Estoy en una edad en donde tengo que tener participación donde sea, mantener ese ritmo de futbol que eleva tu confianza y que lleguen más goles. Lo tomo como un reto muy lindo para seguir mi carrera y tal vez, en un futuro voy a volver a Chivas y lo tomo como aprendizaje, para llegar de la mejor manera, mejor preparado para dar mejores resultados”, declaró en entrevista con Claro Sports.