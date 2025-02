La afición de Chivas ha comenzado a demostrar su frustración y desesperación por los malos resultados obtenidos con Óscar García Junyent como director técnico en este Clausura 2025, por lo que han comenzado a surgir versiones sobre la continuidad del español, en donde el estratega dejó en claro que confía en el trabajo que viene realizando.

El timonel del Guadalajara sabe que ha quedado a deber en cuanto a la producción de puntos, pero considera que hay cosas buenas a destacar del trabajo realizado en estas semanas; sin embargo, confía en que está haciendo las cosas bien, ya que aseguró que siempre cumple los objetivos que se trazan junto a la institución.

“Me siento confiado en mi trabajo, porque en todos los equipos que he estado he cumplido con los objetivos razonables y realistas de cada club en el que he estado. En algunos he empezado mejor, en otros he empezado peor. Es verdad que en cuanto a resultados esperaba tener algunos puntos más que creo que hemos merecido, pero al final tenemos los puntos que tenemos.

“Los jugadores van entendiendo cómo queremos jugar. A qué nivel está el equipo que pretendo, pero en cinco partidos estamos lejos, pero lo normal es esto (…) Veo más luces que sombras, en ese sentido estoy muy confiado en mi trabajo y muy sereno.

“Obviamente en un club tan grande cuando no ganas y miras solo el resultado, puedo entender que haya críticas, pero estoy muy tranquilo porque no es la primera vez que me pasa y no a mí, sino a todos los entrenadores. Hay que mantener la calma y confiar en el trabajo que se hace, confiar que los jugadores lo están entendiendo perfectamente y que poco a poco van a ver que seamos mucho mejores”, aseguró en conferencia de prensa.

Hay que recordar que su llegada está respaldada por el Comité Técnico Deportivo que integran los españoles Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez; sin embargo, habría una postura distinta desde el otro sector de la directiva, que sería la propia familia de Amaury Vergara.

Óscar García Junyent pidió paciencia a afición de Chivas

El timonel del Guadalajara comparó su proyecto en el redil con la construcción de una casa, en donde dejó en claro que requiere de más tiempo para que comiencen a verse los resultados, aunque sabe que la exigencia en el Rebaño es la de ganar constantemente.

“Lo que vamos a buscar en este partido, al igual que en todos los otros, intentar ganar el partido, intentar seguir en la construcción de este proyecto que estamos en proceso. Es como cuando construyes una casa, en cinco partidos no puedes construir una casa, sino que estás construyendo los cimientos.

“Querríamos tener muchos más puntos de los que tenemos, creo que pudimos tener el doble con suerte y aciertos, pero lo importante es merecerlo. En estos cinco partidos he visto más luces que sombras”, concluyó.

¿Cuándo debutará Chivas en la Concachampions contra Cibao?

El primer compromiso entre el Guadalajara y el conjunto caribeño está pactado a disputarse el próximo jueves 6 de febrero en territorio dominicano, duelo que está anunciado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México